توقعات بزيادة الإصابات بسلالة أوميكرون في الولايات المتحدة

قالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الطبيبة والعالمة روشيل والنسكي اليوم الأحد إن "من المحتمل أن يرتفع" عدد حالات الإصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" في الولايات المتحدة.

ووفقا لموقع أكسيوس الأمريكي الإخباري، تم بالفعل رصد السلالة المكتشفة حديثا في 15 ولاية أمريكية على الأقل، ما يعزز المخاوف حيال قدرة السلالة المتحورة في التسبب في موجة جديدة من الإصابات.

وقال أكسيوس إنه على الرغم من أن لم تتم بعد معرفة ما إذا كانت "أوميكرون" أكثر قدرة على العدوى عن غيرها من السلالات السابقة، هناك بعض المؤشرات على أنها قد لا تتسبب في حالات مرضية أشد عن السلالات الأخرى.

وفي برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "أيه بي سي" التليفزيونية الأمريكية، شددت والنسكي على أنه كلما زادت تحورات سلالة، زادت الحاجة لمزيد من الحصانة للوقاية من الإصابة، مضيفة قائلة: "نحن نمضي فعليا في تطعيم المزيد من الأفراد والمزيد منهم بالجرعات التنشيطية".

وقالت إننا "نعرف أن الفيروس لديه الكثير من التحورات والكثير من هذه التحورات مرتبطة بسلالات أكثر قدرة على العدوى".

وأضافت: "ما لا نعرفه بعد هو مدى العدوى الذي ستكون عليه، ومدى نجاح لقاحاتنا، وما إذا كانت ستتسبب في مرض أشد".

وقالت إننا "نأمل فعليا أن تنجح لقاحاتنا بحيث إنه إذا لم تنجح في منع المرض تماما، تمنع الإصابة كليا، بحيث يمكن أن تعمل على الوقاية من التعرض لمرض شديد وتحول دون حاجة الناس لدخول المستشفيات".

وفي وقت سابق من اليوم ،قال المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي إن الولايات المتحدة تراجع حظر السفر المفروض على ثماني دول بمنطقة جنوب القارة الأفريقية، حيث بدأ يتوفر المزيد من المعلومات عن سلالة فيروس كورونا "أوميكرون" وانتشارها.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال فاوتشي في مقابلة مع برنامج "حالة الاتحاد" الذي تبثه شبكة "سي إن إن" التليفزيونية الأمريكية إن "الحظر فُرض في وقت كنا فعليا لا نعرف شيئا، وليس لدينا أي فكرة عما يحدث".

ويجري مستشارون طبيون أمريكيون تقييما للقيود الجديدة "على أساس يومي"، وعبر فاوتشي عن أمله في "أن نتمكن من رفع الحظر في فترة معقولة تماما".

وتفرض الولايات المتحدة حظر دخول على القادمين من جنوب أفريقيا وبوتسوانيا وزامبيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق ومالاوي. وبينما تم رصد السلالة عالية العدوى فيما يبدو أولا في دولة جنوب أفريقيا، لم يسجل بعض هذه الدول حالات إصابة بعد.

ودفع ذلك مسؤولين دوليين إلى توجيه انتقادات، حيث ربط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأسبوع الماضي القيود بما وصفه بـ "التمييز العنصري للسفر".

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الدول إلى الالتزام بـ "إجراءات عقلانية ومتناسبة للحد من المخاطر".

كانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت سلالة أوميكرون بأنها "مقلقة للغاية"