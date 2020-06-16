لافروف يجتمع مع نظيريه الهندي في نيودلهي

عقد كل من وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو اجتماعا مع نظيريهما الهنديين في نيودلهي تمهيدا للقمة الروسية الهندية المرتقبة في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وبعد هذين اللقاءين سيجري لافروف وشويغو مع وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكار ووزير الدفاع راجنات سينغ اجتماعا بصيغة "2+2"، في أول اجتماع من نوعه بين الجانبين الروسي والهندي.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأحد، بأن وزراء الخارجية والدفاع للبلدين سيناقشون أثناء لقاءاتهم في نيودلهي أهم المواضيع الإقليمية بما فيها الأوضاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وآسيا الوسطى والتسوية في أفغانستان وسوريا وكذلك التعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون. ومن المتوقع أيضا أن يتناول الجانبان مسائل الاستقرار الاستراتيجي.

وفي وقت سابق، ذكرت الخارجية الهندية أن القمة السنوية الهندية الروسية الحادية والعشرين ستعقد في فترة ما بعد ظهر اليوم، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستعرضان الحالة الراهنة للعلاقات الثنائية وسبل مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.