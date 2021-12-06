بلاستيك بنك: جمع 2700 طن بلاستيك ما يعادل 150 مليون زجاجة من مصر خلال 2021

قال عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في بلاستيك بنك، إننا نسعى للتوسع في أنحاء الجمهورية في منظومة جمع المخلفات البلاستيكية وعمليات إعادة تدويرها، ونركز من خلال استراتجيتنا على عدة محاور أولها، التوسع بعدة محافظات وزيادة عدد مراكز تجميع المخلفات البلاستيكية وكميات المخلفات البلاستيكية المجمعة، بالإضافة إلى عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مختلف المجالات، فضلا عن تطوير التطبيق الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، إلى جانب دعم المساواة بين الجنسين وتمكين الفئات الأقل حظاً اقتصادياً."

وأضاف القاضي، في تصريحات له من خلال حلقة نقاشية عبر تطبيق زووم للصحفيين، أننا نسعى للتوسع في المحافظات وزيادة عدد مراكز تجميع المخلفات البلاستيكية وكميات المخلفات البلاستيكية المجمعة، موضحًا أن مؤسسة بلاستيك بنك قامت، بالشراكة مع هنكل مصر، بالتوسع في العديد من المحافظات ليصبح بذلك إجمالي عدد المراكز «11» مركزاً على مستوى الجمهورية خلال هذا العام، موزعة بمقدار 6 مراكز في منشأة ناصر، مركزين في الخصوص، ومركز واحد في كل من 15 مايو، والفيوم، وبورسعيد ونويبع.

وكشف أن المؤسسة استطاعت أن تجمع «2700» طن من البلاستيك، وهو ما يعادل «150» مليون زجاجة خلال عام 2021، لتعلن بذلك عن تخطيها لهدفها المقرر منذ بداية العام بمقدار 105%، موضحًا كما نسعى لتجميع 5000 طن بحلول عام 2023 بأيدي عاملة مصرية، وذلك من خلال التوسع في أربع محافظات أخرى وهي الإسكندرية، أسيوط، كفر الشيخ، والمنوفية. وتسير هذه الجهود بالتوازي مع محاولات إدماج قطاع جمع المخلفات البلاستيكية غير الرسمي وتحويله لقطاع رسمي.

أما عن عقد شراكات استراتيجية مع كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مختلف المجالات، أضاف القاضي أن "بنك بلاستيك " تعمل على خلق حراك مجتمعي من خلال تلك الشراكات، وتعد شركة هنكل مصر الشريك الاستراتيجي الأهم لمؤسسة بلاستيك بنك، حيث يسعى هذا التعاون المثمر إلى تحقيق التنمية المجتمعية وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تبني الممارسات السليمة وتقديم نظام بيئي شامل لأول مرة في مصر بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية.

وبالنسبة لتطوير التطبيق الإلكتروني والحوافز المقدمة لجامعي المخلفات البلاستيكية، أكد القاضي أن المؤسسة نجحت مؤخراً في تسجيل وتحويل ومتابعة 100% من الحوافز، التي يحصل عليها جامعي المخلفات البلاستيكية مقابل كميات البلاستيك المستعمل التي يجمعونها، الكترونياً من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالمؤسسة مما يضمن أقصي معايير الشفافية ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي. كما نجحت المؤسسة خلال عام 2021 في ادخال جامعي المخلفات تحت مظلة التأمين الصحي كجزء أساسي من الحوافز التي يحصلون عليها.

وأخيرا فيما يتعلق بدعم المساواة بين الجنسين وتمكين الفئات الأقل حظاً اقتصادياً، أشار القاضي إلى أن "بلاستيك بنك" عملت على إتاحة عدد هائل من الوظائف مما ساهم في مساعدة الأهالي لضمان الحصول على دخل ثابت وتحسين ظروفهم المعيشية. حيث وفرت حوالي (573) وظيفة، كما حرصت على توفير العديد من الفرص للمرأة والتي تمثل 15% من نسبة جامعي المخلفات البلاستيكية بمنظومة بلاستيك بنك.

وتابع "هذا بالإضافة إلى تقديم معدات الحماية الشخصية وحقيبة الإسعافات الأولية لكل العاملين. ويقدر العدد الإجمالي بحوالي (319) جامعاً للمخلفات البلاستيكية في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية ومنشأة ناصر و15 مايو بالقاهرة، بالإضافة إلى (40) في محافظة بورسعيد، (30) في مدينة نويبع، (25) في محافظة الفيوم، وتعمل المؤسسة أيضاً على مكافحة عمالة الأطفال من خلال تحفيز الأهالي على تعليم أبنائهم من ناحية وعدم قبول تشغيل الأطفال أو التعامل مع أي مركز تجميع مخلفات بلاستيكية يعمل به أطفال من ناحي