 هولندا تسجل 23 ألفا و125 إصابة جديدة و26 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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هولندا تسجل 23 ألفا و125 إصابة جديدة و26 حالة وفاة بكورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 10:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 10:32 ص

سجلت هولندا 23 ألفا و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 26 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و793 ألفا و527 إصابة، والوفيات إلى 20 ألفا و118 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 24 مليونا و693 ألفا و92 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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