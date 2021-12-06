إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 8 منشآت تعمل بدون ترخيص بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بكفر صقر وبلبيس والقنايات والحسينية والعاشر من رمضان، حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية؛ وذلك لمراجعة السلع المعروضة، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 8 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منهم 6 منشآت غذائية ببلبيس، ومنشأه بالعاشر من رمضان، ومنشأة بالقنايات، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم إعدام طن و166 كيلو، مخللات وأسماك وأغذية مختلفة وعصائر، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وجرى سحب 165 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 98 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بكفر صقر وبلبيس والقنايات، والحسينية والعاشر من رمضان.