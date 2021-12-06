أعلن تلفزيون ميانمار الرسمي أن حكومة البلاد أصدرت عفوًا جزئيًا ليتم تخفيف عدد سنوات السجن المحكوم بها على زعيمة البلاد المعزولة، أون سان سو تشي، من أربعة سنوات إلى سنتين، وذلك في تهم التحريض وخرق قيود فيروس كورونا المستجد.

وذكر تليفزيون ميانمار الرسمي، حسبما نقلت عنها شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، اليوم الاثنين، أن رئيس المجلس العسكري خفف أيضًا الحكم الصادر بحق رئيس ميانمار السابق، وين مينت، بتهم مماثلة إلى سنتين.

وستقضي سان سو تشي، ومينت مدة عقوبتهما بالمكان الذي يتم احتجازهما فيه حاليًا.

وكانت محكمة في ميانمار قد قضت في وقت سابق اليوم بسجن زعيمة البلاد المعزولة، أونج سان سوتشي، لمدة 4 سنوات بتهمة التحريض وخرق قيود فيروس كورونا المستجد، حيث يعد هذا أول حكم يصدر بحق سان سو تشي منذ الإطاحة بها في فبراير الماضي.

وتواجه سان سو تشي، 76 عامًا، ما يقرب من اثني عشر تهمة، بما في ذلك وانتهاك قانون الأسرار الرسمية، وهو ما يصل عقوبته المجمعة لأكثر من مائة عام.