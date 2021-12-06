قالت الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، إن هناك توافر كبير لجرعات لقاح فيروس كورونا، مضيفة أن هناك أكثر من 80 مليون جرعة متاحة ومتوفرة للمواطنين.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إنجي أنور في فضائية "ETC"، أنه لم يتم تسجيل أي حالات للإصابة بمتحور "أوميكرون" في مصر حتى اللحظة، متابعة أن كل الإصابات التي تسجل حاليًا في مصر هي بمتحور "دلتا بلس".

وأضافت: " لم يتم حتى الآن التصديق من قبل منظمات الصحة حول العالم، ومنظمة الصحة العالمية أن اللقاحات المتواجدة حاليا قادرة على مواجهة أوميكرون".

وأردفت، أنه يجب على المواطنين المحافظة على تناول اللقاح، لمواجهة أي متحور جديد قد يظهر في الأيام المقبلة، متابعة: "يجب أن يكون هناك مناعة مجتمعية وأجسام مناعية لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته".

وأشارت إلى أن جميع اللقاحات الموجودة في مصر تخضع لرقابة صارمة من قبل الدولة مضيفة أن لقاح كورونا آمن وفعال.