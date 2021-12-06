وزير الري الأسبق: إثيوبيا تملك مياه جوفية تكفي لري ضعف المساحة الزراعية في مصر

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن أثيوبيا تطمع في حصة مصر من مياه نهر النيل والتي تبلغ 84 مليار متر معكب متساوية بين مصر والسودان.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية"الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أن هناك تقارير صحفية تم نشرها في جرائد أجنبية أكدت امتلاك إثيوبيا مياه جوفية تكفي لري 15 مليون فدان وهذه ضعف المساحة الزراعية في مصر.

وأضاف، أن إثيوبيا تقوم بزراعة 90 مليون فدان دون استخدام مياه بل تعتمد على الأمطار في زراعة الرقعة الزراعية الخاصة بها.

وتابع أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، ولكن ليس على حساب الحصة المصرية من مياه نهر النيل.

وأشار وزير الري الأسبق، إلى أن هناك بعض الدول تستمع بالصراع الدائر حاليًا بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، مضيفًا أن مصر تتعرض إلى ضغط مستمر بشأن السد لفرض سياسات تعجيزية عليها.