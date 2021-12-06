إصلاح كسر بخط مياه رئيسي مغذي للعريش

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تابع المهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لتوزيع المياه والصرف الصحي بجنوب و شمال سيناء عملية إصلاح كسر خط المياه قطر 1000 مم 3 بمدينة القنطرة شرق بمنطقة الآثار بالقنطرة والواصل إلى مدينة العريش.

وأكد رئيس الشركة، أنه تم التنسيق مع شركة كهرباء القناة وشركة الغاز، وذلك لوجود خطوط الكهرباء والغاز وبالفحص الفني بأجهزة كشف التسرب وجود كسر أسفل منتصف الطريق القنطرة شرق العريش الدولي على عمق 6 أمتار وعلى بعد 12 م داخل عداية أسفل الطريق.

وعلى الفور تم الاستعانة بطلمبات التجفيف لشفط المياه الناتجة عن الكسر، وتم تحريك المعدات المطلوبة و قطع الغيار اللازمة للإصلاح.

وأضاف عرفة، أن أعمال الحفر والشفط والإصلاح استغرقت حوالي 9 ساعات فى ظروف تحفها المخاطر والتحديات الكثيرة؛ نظرا لمكان العطل والعمل داخل نفق أسفل الطريق وكذلك وجود خط الغاز الرئيس لمدينة القنطرة شرق بموقع العمل وعدد 4 كابلات جهد متوسط.

وقام فريق الصيانة بقطاع شرق القناة بعمل التنسيقات المطلوبة وإنهاء الأعمال بحرفية شديدة في ظروف بالغة الصعوبة، وتم الانتهاء من الإصلاح وتم إعادة الضخ باتجاه مدينة العريش.