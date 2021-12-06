صحيفة: العلاقات العمانية السعودية تنطلق من قواعد راسخة ممتدة على مدار التاريخ

أكدت صحيفة (الوطن) العمانية، أن العلاقات العُمانيَّة السعوديَّة تنطلق من قواعد راسخة ممتدَّة على مدار التاريخ للبلدَيْنِ الشَّقيقَيْنِ، وتتميَّز بالاحترام المُتبادل والتعاون البنَّاء، وتكتسب كُلَّ يوم العوامل والأسباب المُعزِّزة لرسوخها وتطوُّرها، وذلك من أجْل تحقيق مصلحة البلدَيْنِ وشعبَيْهما الشَّقيقَيْنِ، ومن أجْل رفعة ورُقي مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الاثنين/ تحت عنوان "زيارة تتوج العلاقات الأخوية الراسخة " - "كان لهذا التعاون دور مُهمٌّ في إصدار النِّظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي السِّت، والذي أصبح له ثقل إقليمي ، ويعمل وفق قواعد راسخة تسعى للحفاظ على الأمن والسِّلم الدوليَّيْن.

وأشارت الى أن العلاقات الممتدَّة ، والتي تُوِّجت بالزيارة التي قام بها السُّلطان هيثم بن طارق للسعودية في شهر يوليو الماضي، كأوَّل زيارة خارجيَّة يقوم بها ، ما يعكس الدَّوْر الحيَوي الذي تلعبه العلاقات العُمانيَّة السعوديَّة.

وسلطت الصحيفة الضوء على الزيارة المرتقبة اليوم للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليُّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربيَّة السعوديَّة إلى السَّلطنة، لبحث عددٍ من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك؛ خدمةً لمصالح البلدَيْنِ الشَّقيقَيْنِ، وبما يحقِّق تطلُّعات وآمال الشعبَيْنِ لمستقبَلٍ أكثر رخاءً.

وأضافت أن هذه الزِّيارة تأتي في ظلِّ توجُّه قويٍّ من البلدَيْنِ الجارَيْنِ نَحْوَ التَّنمية المُستدامة المتنوِّعة، لذا يُتوقَّع أنْ يكون الجانب الاقتصادي الطموح، إحدى أهمِّ المناقشات.. حيث تشكِّل العلاقات الاقتصاديَّة والاستثماريَّة حجر الزَّاوية في المَرْحلة الحاليَّة بَيْنَ البلدَيْنِ الشَّقيقَيْنِ، وتتطلع القيادتان إلى نقلها لنطاق أرحب وأوسع، خصوصًا بعد تأسيس مجلس تنسيق عماني ـ سعودي مشترك انبثق منه مجلس أعمال عماني ـ سعودي.