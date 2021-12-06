إعلان التشكيل الوزاري للحكومة الألمانية المقبلة

أعلن المستشار الألماني المقبل، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، والتي يشترك في تشكيلها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وبحسب التشكيل الجديد، تتولى رئيسة حزب الخضر انالينا بيربوك حقيبة الخارجية، بينما سيتولى زعيم الحزب روبرت هابيك، منصبي نائب المستشار ووزير شؤون الاقتصاد وحماية المناخ، فيما ستذهب وزارة الأسرة للسياسية آنه شبيغل، ووزارة البيئة لشتيفي ليمكه، ووزارة الزراعة لجيم أوزدمير.

أما الحزب الديمقراطي الحر فقد اختار كريستيان ليندنر رئيس الحزب لمنصب وزير المالية، وفولكر فيسينج لوزارة النقل، وماركو بوشمان لوزارة العدل، وبيتينا شتارك-فاتسينجر لوزارة التعليم.

فيما ستشغل الاشتراكية المنحدرة من ولاية هيسن، نانسي فيزر، وزارة الداخلية، وستشغل وزيرة العدل والأسرة في الحكومة المنتهية ولايتها، كريستينا لامبرشت، منصب وزيرة الدفاع، وستذهب وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية لسفينيا شولتسه من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الحر اختار خبير الشؤون الصحية في الحزب، كارل لاوترباخ (85 عاما)، ليشغل منصب وزير الصحة، والذي سيخلف الوزير الحالي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، ينس شبان، في خضم ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

يذكر أن الحكومه الألمانية القادمة ستضم 9 رجال و8 نساء تحت قياده المستشار الألماني الاشتراكي المقبل، والذي من المقرر أن يعقد البرلمان الألماني جلسة يوم الأربعاء المقبل، لانتخابه مستشارا جديدا للبلاد خلفا لأنجيلا ميركل، ما يدشن عمل الحكومة الجديدة رسميا.