إعلام الخارجة يعقد ندوة عن الصحة الإنجابية ومرحلة مراهقة آمنة

عقد مركز إعلام الخارجة التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين، ندوة حول الصحة الإنجابية ومرحلة مراهقة آمنة في إطار الحملة الإعلامية التى تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات لمناقشة القضية السكانية تحت شعار "سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك".

وقالت أزهار عبدالعزيز مدير مركز إعلام الخارجة، إن الندوة عقدت بمقر مدرسة الخارجة الثانوية بنات، بحضور الدكتورة هاني يونس محمد استشاري طب تنظيم الأسرة وعضو المجلس القومى للمرأة، وغادة بصيط مسؤول الإعلام السكاني، وعدد من طالبات المدرسة.

وتناولت الندوة التعريف بالصحة الإنجابية وأنها حالة من الرفاهية تتمتع بها الأم والأبناء في جميع مراحل عمرهم، كما تناولت أهم حقوق المرأة من خلال وجود أماكن مخصصة للكشف على الفتاة وسرية الحالات والمشورة الطبية المناسبة فى مراحل عمرها.

وأضافت أن الندوة شملت تعريف مرحلة المراهقة بصفتها أحد مراحل الصحة الإنجابية وأنها من سن ١٠ سنوات حتى ١٩ سنة، وهذا التعريف طبقا لمنظمة الصحة العالمية وهناك تغيرات جسدية وهرمونية تحدث للذكر والفتاة وهي علامات البلوغ مثل خشونة الصوت عند الذكر، وحدوث الدورة الشهرية عند الفتاة، وأن هذه المرحلة تحتاج إلى تعامل خاص بين الأم والبنت فمن الضروري أن يكون هناك حوار بينهم حتى تمر هذه المرحلة بأمان.

واشارت إلى أن الندوة شملت الممارسات الخاطئة التي تتعرض لها الفتاة مثل ختان الاناث او تشويه الأعضاء التناسلية للفتاة.

وأكدت أن القانون جرم هذه الممارسات التي تعد نوعا من أنواع العنف ضد المرأة، وشرحت الأضرار الصحية لهذه العادة منها الصدمة النفسية والالتهابات المزمنة التي تؤدي إلى العقم.