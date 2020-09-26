الصحة العالمية: مرض الملاريا يظهر مجددا في ظل تراجع الحملة ضده بسبب كورونا

تسبب تفشي وباء فيروس كورونا في عرقلة الحملة الدولية ضد الملاريا، وزيادة حالات الوفاة من المرض الذي ينقله البعوض لأول مرة منذ ثلاثة أعوام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن منظمة الصحة العالمية قولها إن عدد حالات الإصابة بالملاريا والوفيات الناجمة عنه في عام 2020 كانت أعلى بنسبة لا تقل عن 40% عن أهداف المنظمة، والتي حذرت أيضا من أن أهداف 2030 أصبحت الآن في خطر.

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا "بينما تحركت الدول الأفريقية لمواجهة التحدي وتجنبت أسوأ التوقعات لتداعيات وباء فيروس كورونا، فإن الأثر غير المباشر للوباء أودى بحياة الآلاف في أفريقيا بسبب مرض الملاريا".

وشددت على أنه يتعين "على الحكومات الأفريقية وشركائها أن تكثف جهودها لوضع حد للتراجع أمام هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه".

وتعد هذه ضربة لأفريقيا جنوب الصحراء، والتي تسجل 95% من حالات الإصابة بالملاريا في العالم. ويتسبب هذا المرض في مقتل 400 ألف شخص سنويا، معظمهم من الأطفال أقل من خمسة أعوام.