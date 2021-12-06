 أحمد شديد: المصري واجه صعوبات كبيرة في نيجيريا - بوابة الشروق
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أحمد شديد: المصري واجه صعوبات كبيرة في نيجيريا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 4:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 4:51 ص

قال أحمد شديد قناوي قائد فريق المصري البورسعيدي، إن فريقه واجه صعوبات كبيرة خلال تواجده في نيجيريا لمواجهة ريفرز يونايتد ذهابًا بدور الـ32 التكميلي بالكونفدرالية، أبرزها السفر لمدة 30 ساعة.

وأضاف شديد قناوي في تصريحات تليفزيونية، أنه طالب زملائه بضرورة الفوز والتأهل للرد على المنافس بعد سوء المعاملة التي تعرض لها في نيجيريا.

واستطرد قائد فريق المصري، أن معين الشعباني مدرب الفريق، واجه صعوبات قوية، أبرزها خوض البطولة بقائمة تضم 15 لاعبًا، إلا أن الفريق البورسعيدي يلعب باسمه، موضحًا أن الأمور ليست سهلة لكن اللاعبين على قدر المسؤولية.

واختتم تصريحاته «ننتظر الصفقات الجديدة للدخول في قائمة الفريق بالكونفدرالية، للاستمرار في المنافسة على اللقب والظهور بشكل قوي ينتظره جمهور بورسعيد».


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