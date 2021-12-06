أشادت الإعلامية إنجي أنور، باحتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، والتي أقيمت تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وأوضحت أنور، في برنامجها "مصر جديدة"، الذي يعرض عبر شاشة "ETC"، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي التقى اليوم بأبطال يتميزون بالبراءة والنقاء، معقبة: "يعيشون في عالم ثاني عيونهم مليئة بالطيبة، وهم جزء لا يتجزأ من المجتمع".

وأشادت إنجي أنور بتعامل الرئيس السيسي، مع أصحاب الهمم، لافتة إلى أن ردود السيسي كانت واضحة ومبسطة وبسيطة، ووصفته بأنه جابر لخواطر ذوي الهمم ويتعامل معهم بروح الاب.

وأثنت مقدمة برنامج "مصر جديدة"، على طريقة حوار واستجابة الرئيس لأحد أبطال ذوي الهمم عندما تحدث الشاب أحمد طارق 25 سنة من أصحاب الهمم، بطل سباحة وألعاب قوى وفنان كوميدي عن أمنيته باللعب في النادي الأهلي.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، النسخة الثالثة لاحتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.