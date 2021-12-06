بابا الفاتيكان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تحسين عملية توزيع المهاجرين

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إلى تحسين توزيعه للاجئين في جميع أنحاء أوروبا ، قائلا إن كل بلد لديه القدرة على استقبال بعض الأشخاص.

وأضاف أن الحكومات تعرف عدد الأشخاص الذين يمكنها استقبالهم. يجب استقبال المهاجرين ومرافقتهم وتشجيعهم ودمجهم". وإذا لم تتمكن الحكومة من القيام بذلك، فعليها أن تتحدث إلى آخرين حتى يهتموا".

وكان البابا يتحدث لدى عودته من جولة في اليونان وقبرص. وخلال تلك الرحلة، زار بابا الفاتيكان مركز استقبال في جزيرة لسبوس اليونانية ، حيث انتقد حقيقة أن البلاد تركت وحدها إلى حد كبير لمواجهة الفارين من الحرب والفقر.

وتحدث البابا أيضا عن الوضع في بيلاروس، حيث تقطعت السبل بالمهاجرين على الحدود سعيا لدخول الاتحاد الأوروبي. وقال "في الوقت الحاضر من المألوف إقامة الجدران والأسلاك الشائكة ... أولئك الذين يبنون الجدران يفقدون الإحساس بالتاريخ الخاص بهم. "

وانتقد البابا حقيقة أن المهاجرين كثيرا ما يتم اعتراضهم وإعادتهم إلى الأماكن التي يسعون إلى الفرار منها دون أي دعم إضافي. وقال "إذا أرسلت شخصا ما، فيجب أن أرافقه وأدمجه في بلده. لا أستطيع تركه على الشواطئ الليبية. هذه قسوة".

وبعد عودة البابا الى روما، تطلع إلى إمكانية لقاء رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل.

وخلال رحلته ، قال البابا إن مثل هذا الاجتماع "ليس بعيدا" وسيمثل تقدما كبيرا للرؤية المسكونية للبابا.

والتقى البابا ببعض الأساقفة الأرثوذكس في نيقوسيا وأثينا مطلع الأسبوع. ومع ذلك، لا ينظر إلى كيريل، بطريرك موسكو وروسيا كلها، على أنه منفتح جدا على المحادثات.