قال الإعلامي أحمد موسى، إنه ثبت من تحقيق نقابة المهن الموسيقية عدم مسئولية عمر كمال عن الفيديوهات المسيئة لمصر التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد: «مثلما كنت ثقيلا في كلامي عن عمر كمال فأنا الآن أقول له أنني أدين لك بالاعتذار لأنك كنت محقا».

وتابع أحمد موسى أن المهن الموسيقية حذرت عمر كمال من بث أي فيديوهات على صفحته أو صفحات أخرى هو طرف فيها أو على سبيل المزاح والالتزام بالسلوك المناسب، وأكد المطرب عمر كمال على الالتزام بكل توجيهات وتعليمات النقابة.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانًا بعد التحقيق مع مطرب المهرجانات عمر كمال، بعد ما نُسب إليه من تهم لإساءته لمصر خلال حفلته الأخيرة فى السعودية.

وقالت نقابة الموسيقيين، في بيانها: "حذرت النقابة المطرب عمر كمال من بث أي فيديو على صفحته أو صفحات أخرى هو طرف فيها ولو على سبيل المزاح والالتزام بالسلوك المناسب حيث ما تم بثه بالفيديو الأخير الذى ظهر به مع مؤدى آخر أثار استياء النقابة والرأي العام لأنه يسيء بشكل كبير للفنان، وأكد المطرب عمر كمال الالتزام بكل تعليمات وتوجيهات النقابة داخل وخارج مصر وعدم تكرار نشر مثل هذه الفيديوهات مرة أخرى ولذا تقرر توجيه إنذار بعدم تكرار أي مخالفات والالتزام بخصوص القانون واللائحة الداخلية الخاصة بالنقابة".