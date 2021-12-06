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تقرير: الجيش الإسرائيلي يجرى تدريبا جنوبي البلاد

الجيش الإسرائيلي - صورة أرشيفية
الجيش الإسرائيلي - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 6:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 6:51 ص

ذكر تقرير إخباري أن من المقرر أن يبدأ الجيش الإسرائيلي تدريبا جنوبي البلاد صباح اليوم الاثنين.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني مساء اليوم إن التدريب يهدف لتحسين جهوزية الجيش في جنوب إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أنه في إطار التدريب، سوف يتم سماع تحرك العربات العسكرية ودوي انفجارات في المنطقة .
وتابعت أنه سوف يتم نشر العديد من نقاط التفتيش في المنطقة قرب حدود إسرائيل الجنوبية.

يشار إلى أن حدود إسرائيل الجنوبية مع لبنان تشهد توترات من حين لآخر.وفي أخر موجة تصعيد للتوترات قام سلاح الجو الإسرائيلي في شهر آب/أغسطس الماضي بقصف أهداف داخل لبنان تم منها إطلاق صواريخ على إسرائيل.

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