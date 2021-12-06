تعرف على المواعيد الرسمية لغلق دير سانت كاترين خلال عام 2022

أعلنت إدارة دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، المواعيد الرسمية لغلق الدير خلال عام 2022.

وأوضح البيان أنه سيجري غلق الدير وعدم استقبال الزوار من كافة جنسيات العالم 7 أيام خلال شهر يناير، وهم 6، 7، 8، 14، 18، 19، 20 من شهر يناير المقبل، و يوم 15 من شهر فبراير، وأيام 7، 8، 9من شهر مارس، و8 أيام في شهر أبريل، وهم أيام 7، 16،20 ، 21، 22، 23، 25، 27، ويومي2 ، 13 من شهر مايو، ومثلهم في شهر يونيو، ويوم 19، من شهر أغسطس، وأيام 21، 27 من شهر سبتمبر، و أيام 7، 8، 9 من شهر ديسمبر.

وأكد البيان أن الدير يفتح أبوابه للزوار يوميًا من الساعة 8:45 صباحًا حتى الساعة 11:30، فيما عدا يوم الجمعة يستقبل الزوار بداية من الساعة 10:45 صباحًا حتى الساعة 11:30، وغلقه تمامًا يوم الجمعة، وخلال أيام الأعياد المعلن عنها.

يعد دير سانت كاترين، من أهم وأقدم الأديرة في العالم ويحرص زوار مدينة سانت كاترين على زيارة الدير، كما يستقبل الدير ألاف السائحين سنويًا من عشاق السياحة الدينة، لمشاهده هذا التراث العالمي، الذي يحتوي على مكتبة من أهم المكتبات في العالم، لكونها تضم مخطوطات هامة ترجع إلى فترات تاريخية قديمة، والمسجد الفاطمي وبجواره نجد الكنيسة مما يدل على التسامح، ويحتوي أيضًا على البئر الذي يقال عنه أنه بئر سيدنا موسي، والشجرة المعلقة.



