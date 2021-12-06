شطة: اسناد استضافة كأس أمم إفريقيا لـ قطر إهانة

طالب عبدالمنعم شطة، رئيس لجنة تطوير الكرة السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الكاف بضرورة حسم موقف كأس الأمم الإفريقية وسط شكوك في استضافة الكاميرون البطولة.

وقال شطة في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد: «هناك مناقشات من جميع الجهات حول أزمة استضافة الكاميرون بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمحادثات جارية بين الكاف والاتحاد الدولي والحكومة الكاميرونية».

وأضاف: «لابد أن يخرج الكاف في بيان رسمي يوضح موقف المسابقة لابد أن يكون واضحا إذا كانت هناك أزمة يعلنها مبكرا خاصة أنه يتبقى شهر واحد فقط».

وأكمل شطة: «هناك وفد من الكاف موجود في الكاميرون للتأكد من القرار النهائي سواء الاستضافة أو لا، الكاميرون في موقف صعب لأنها غير جاهزة إنشائيا حتى الآن لاستضافة أمم إفريقيا».

وواصل: «إذا استمرت الأمور غامضة هكذا أعتقد أنه سيتم تأجيل انطلاق البطولة لمدة أسبوع على الأقل أو يتم إلغائها وإقامتها في عام آخر، هناك أيضا 3 دول تستطيع استضافتها وهم مصر والمغرب وجنوب إفريقيا».

وعن اسناد استضافة البطولة لقطر.. قال شطة: «أمور لم تحدث منذ خمسينيات القرن الماضي، أن تنظم دولة غير أفريقية البطولة وإذا حدثت أعتقد أنها ستكون إهانة كبيرة للاتحاد الإفريقي وللقارة».

وأتم: «بطولة أمم أفريقيا هي الأقدم مقارنة بأمم أوروبا وآسيا، والموافقة على استضافتها دولة غير إفريقية مستحيل، قطر عرضت هذا الأمر من 3 أعوام ولقى معارضة كبيرة».