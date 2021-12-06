وزير النقل: الانتهاء من تطوير تقاطع الدائرى مع الأوتوستراد

الوزير: 99% نسبة تنفيذ كوبرى المنيب العلوى على النيل.. و99.5% نسبة تنفيذ كوبرى المرج و97.5 % نسبة تنفيذ كوبرى مسطرد

أعلن وزير النقل كامل الوزير، الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأوتوستراد، والتى شملت توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الأوتوستراد وفصل الطريق السطحى المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبرى العلوى المتجه إلى حلوان.

وأشار وزير النقل خلال جولة لمتابعة التقدم فى أعمال تنفيذ مشروع التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، أمس الأحد؛ إلى تنفيذ 99% من أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل.

وتابع الوزير إنشاء محور جديد على ضفتى ترعة المريوطية للربط بين الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى والدائرى الأوسطى والدائرى الإقليمي؛ حيث أكد مدير المشروع أنه تم الانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بالمحور وجار البدء فى الاعمال التنفيذية بالمشروع، وأنه تم الانتهاء من عدد 6 أنفاق وكوبرى.

ووقف الوزير، يرافقه محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، على أعمال تطوير وتوسعة تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوى لتحقق السيولة المرورية المطلوبة.

وتابع أعمال تنفيذ كوبرى مسطرد الذى بلغت نسبة تنفيذه. 97.5 % فضلا عن مشروع ربط الطريق الدائرى بمحور الطوارئ، مبينا أنه تم الانتهاء من الكوبرى أعلى محور الطوارئ، وجار تنفيذ المنازل والمطالع بعد نهو الإزالات المتعارضة، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ أعمال كوبرى المرج بلغت 99.5%.

ووجه الوزير قيادات الطرق والكبارى بأن تتم جميع الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والاهتمام بأعمال النيوجرسى والتنسيق مع المرور لاستمرار أعمال إزالة المخلفات على مدى 24 ساعة، والاهتمام باللوحات الإرشادية والاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكبارى وطرحها للمستثمرين والالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكى (ITS) وخطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائرى.

وأكد الوزير أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بالطريق الدائرى سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبرى المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه، منوها بأن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من المشروع.

وبين أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التى يتم تنفيذها ستسهم فى رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدى اليوم، إضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

وكشف أنه روعى فى الأعمال التى يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التى سيتم تسييرها على الطريق الدائرى بعد انتهاء أعمال التطوير والذى يعد طفرة كبيرة فى وسائل المواصلات.