 الولايات المتحدة والإمارات تؤكدان شراكتهما القوية وتبحثان سبل توسيع وتعميق تعاونهما - بوابة الشروق
الإثنين 6 ديسمبر 2021 8:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟
النتـائـج تصويت

الولايات المتحدة والإمارات تؤكدان شراكتهما القوية وتبحثان سبل توسيع وتعميق تعاونهما

أ ش أ
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 7:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 7:52 ص

جددت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة شراكتهما القوية، وناقشا سبل توسيع وتعميق تعاونهما إلى مناقشة مجموعة من القضايا الإقليمية المهمة.
وجاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم/الاثنين/ خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
ومن جانبه، تقدم بلينكن بخالص الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعم الإمارات السخي في استضافة وتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين وموظفي السفارات والمواطنين الأجانب من أفغانستان إلى دول ثالثة، كما أشاد وزير الخارجية الأمريكي بدور بالإمارات في تقديم المساعدة الإنسانية لأفغانستان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك