الصحة: 90% من المعلومات المتداولة عن اللقاحات عبر السوشيال شائعات

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدولة المصرية توفر جميع اللقاحات المعتمدة عالميًا إلى المواطنين مجانًا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"،اليوم الاثنين، أن 90% من المعلومات المتداولة عن اللقاحات عبر السوشيال شائعات، مضيفًا أنه سيتم إرسال رسائل للمواطنين أصحاب الجرعة المعززة خلال أيام قليلة.

وأضاف، أن لقاحات فيروس كورونا آمنة بشكل كبير، متابعًا أن الحالات التي ثبتت وفاتها من الآثار الجانبية الخاصة بالقاح لم تذكر، بينما ارتفعت أعداد الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس بين عدم متلقي اللقاح.

واستكمل، أن أصحاب الأمراض المزمنة، والأطقم الطبية وكبار السن هم الفئات الأكثر عرضة بالإصابة بفيروس كورونا، مضيفًا أن شرط إعطاء الجرعة التعزيزية مرور 6 أشهر على الجرعة الثانية.

وأشار إلى أنه يتم تسجيل أي حالات إصابة بمتحور"أوميكرون" داخل مصر حتى الآن، متابعًا أن جميع الإصابات داخل مصر بمتحور"دلتا بلس".