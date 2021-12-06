 بولندا تسجل 22 ألفا و394 إصابة جديدة و45 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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بولندا تسجل 22 ألفا و394 إصابة جديدة و45 حالة وفاة بكورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 10:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 10:21 ص

سجلت بولندا 22 ألفا و394 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 45 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و671 ألفا و421 إصابة، والوفيات إلى 85 ألفا و675 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 42 مليونا و672 ألفا و883 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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