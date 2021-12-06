يحتفل العالم بيوم التطوع العالمي في 5 ديسمبر من كل عام، وهي احتفالية عالمية سنوية حددتها الأمم المتحدة منذ عام 1985، ويعتبر الهدف المعلن من هذا النشاط هو شكر المتطوعين على مجهوداتهم، وزيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع.

ويعد العمل التطوعي من أفضل الطرق لتحسين المجتمع، حيث تشير التقديرات إلى أن 140 مليون شخص تطوع في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن متطوعي الأمم المتحدة.

وذكرت مجلة فوربس، أن الأبحاث أظهرت أن التطوع يمكن أن يفيد المتطوع بشكل كبير، حيث تشمل هذه الفوائد الشعور المتزايد بالإنتاجية، وتطوير مهارات جديدة، وتجربة بناء السيرة الذاتية، وتحسين الصحة البدنية، والمكافآت العاطفية التي تأتي مع تقدير الآخرين.

* بعض أفكار خدمة المجتمع

- خدمة كبار السن

يمكن التطوع لخدمة كبار السن في دار الرعاية بشكل مستمر، ويمكن أيضا مساعدة المتسوق المسن في متجر البقالة.

- إرشاد طفل أو مراهق

يحتاج الأطفال من جميع مناحي الحياة إلى بالغين يمكنهم المساعدة في توجيههم في كل شيء بدءًا من إكمال الواجبات المنزلية إلى خيارات الحياة الرئيسية مثل التقدم إلى الكلية، لذلك سواء كنت تتطوع في منزل للأطفال أو في مدرسة عامة أو تشارك في منظمة شبابية، فإن مساعدة الأطفال هي مهمة تغيير اجتماعي.

- مساعدة المشردين

يمكن مساعدة المحتاجين من خلال التطوع في الملاجئ والمطابخ، حيث تحتاج المنظمات التي تقدم هذه الخدمات إلى متطوعين يتمتعون بمهارات تتراوح من العمل اليدوي إلى العمل الكتابي إلى التواصل مع المجتمع.

- تنظيف المجتمع

تؤدي القمامة والكتابة على الجدران إلى خفض جودة الحياة لكل فرد في المجتمع، لذلك يمكن الانضمام إلى المنظمات الملتزمة بالحفاظ على نظافة المناطق، أو تنظيم الجهود مع الأصدقاء والجيران، أو حتى مجرد التقاط القمامة ووضعها في المكان المخصص.

- تدريب فريق

تعتبر ألعاب القوى جزءًا حيويًا من العديد من المجتمعات، ولكن العديد من الأماكن بحاجة ماسة للبالغين الذين يرغبون في تدريب الأطفال وتعليمهم قيمة العمل الجماعي والروح الرياضية الجيدة والبقاء متحفزًا بعد الخسارة، وتحتاج البطولات الرياضية المختلفة أيضًا إلى حكام متطوعين وموظفين تنظيميين وعمال امتياز.

- تنظيم حملة لجمع التبرعات

تحتاج كل منظمة لخدمة المجتمع إلى تبرعات مالية، ولكن ليس عليك فتح محفظتك لإحداث فرق، حيث يمكن التطوع من خلال تنظيم حملة لجمع التبرعات للمنظمة.

* كيف أجد عمل تطوعي بالقرب مني؟

تنشر معظم المراكز المجتمعية المحلية مجموعة متنوعة من فرص التطوع، ويمكن أيضا البحث على الإنترنت، أو الاتصال بإحدى منظمات خدمة المجتمع المحلي وسؤالهم كيف يمكن المساعدة.