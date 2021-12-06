كرواتيا ترصد أول حالتي إصابة بمتحور أوميكرون

رصدت كرواتيا أولى حالات الإصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، لتنضم إلى النيبال وروسيا والأرجنتين في تأكيد اكتشاف الحلات الأولى بأوميكرون داخل حدودها.

وقالت وكالة الصحة العامة في كرواتيا إنها رصدت حالتين مصابتين بأوميكرون، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

بدوره، قال عالم الأوبئة الكرواتي، برنارد كايك: "لسنا متأكدين من مصدر العدوى حيث لم يسافر أي من هذين الشخصين إلى الخارج". وأضاف: "نعتقد أنهم أصيبوا في اجتماع عمل شارك فيه كلاهما".

وأشار العالم الكرواتي إلى أن أن ضيوفا من الخارج كانوا حاضرين في اجتماع العمل.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رصد أول مرة في جنوب أفريقيا، كما صنفته "مثيرا للقلق".

وقالت المنظمة، إن هذا المتحور لديه عددًا كبيرًا من الطفرات "بعضها مقلق"، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

تم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابه به في بوتسوانا وبلجيكا وهونج كونج وإسرائيل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.