إثيوبيا: استعدنا بلدتين استراتيجيتين من متمردي تيجراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم الاثنين، أنها استعادت بلدتين استراتيجيتين من قبضة متمردي تيجراي ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء .



وقالت بلومبرج إن البلدتين تسمحان بالوصول إلى طريق تجاري رئيسي، مما يمثل تقدما كبيرا للقوات الموالية لرئيس الوزراء أبي أحمد.



وكانت قوات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي استولت على مدينتي ديسي وكومبوتشا في منطقة أمهرة الشمالية في أواخر تشرين أول/أكتوبر الماضي ، عندما اندفعت القوات المنشقة التي تخوض نزاعا مع الحكومة منذ عام إلى الجنوب وهددت بمواصلة التقدم نحو العاصمة أديس أبابا.



وقال مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين إن الفضل في استعادة البلدتين وأربع بلدات أخرى يرجع إلى القوات التي يقودها آبي.



وقالت بلومبرج إنه لم يتسن التحقق بشكل مستقل من مزاعم الحكومة بسبب انقطاع خطوط الهاتف وخدمات الإنترنت.