لقي العشرات من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، خلال معارك مع قوات الجيش اليمني مسنودين بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، حسبما نقلت قناة "اليمن' الفضائية الشرعية اليوم الاثنين، أن المعارك دارت في جبهات النضود والعلم وانتهت بمصرع وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، علاوة على خسائر أخرى في المعدات القتالية.



وأوضح المركز أنه بالتزامن، ّشنت مدفعية الجيش قصفا مكثّفا استهدف تجمعات وتحركات الميليشيات على امتداد الجبهة وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة ، فيما استعاد أبطال الجيش عربة مدرعة وطقم قتالي بما عليه من عتاد،مضيفا أن المعارك تزامنت أيضا مع غارات لطيران التحالف استهدفت تعزيزات المليشيا وأسفرت الغارات عن تدمير طقمين وعربة معادية ومصرع جميع من كانوا على متنهما.