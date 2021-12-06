عدسة الشروق ترصد إطلالات الفنانين في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

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انتهت فعاليات ختام الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي 2021، وذلك بحضور أبرز نجوم الفن وصناع السينما في مصر والوطن العربي والعالم.

وفيما يلي ما رصدته عدسة الشروق في ليلة الختام..









الفنان التونسي ظافر العابدين قبل بدء حفل الختام وتكريم فيلمه «غدوة» بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبريسي)

الفنان طارق الإبياري

الفنان صبري فواز - طالع تصريحاته على السجادة الحمراء

المنتج محمد العدل وزوجته

الفنان هاني عادل وزوجته الفنانة دياموند بوعبود - طالع تصريحاتهما على السجادة الحمراء

الفنانة أروى جودة في إطلالة تمزج بين الحداثة والطراز الفرعوني

الفنانة أروى جودة - طالع تصريحاتها على السجادة الحمراء

الفنان ساموزين - طالع تصريحاته عن مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

الفنانة مريم الخشت

السيناريست تامر حبيب - طالع تصريحاته على السجادة الحمراء

الفنانة نيللي كريم وزوجها

الفنانة المصرية كانت عضوة لجنة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان

الفنانة صبا مبارك - طالع تصريحاتها عن فيلم «بنات عبدالرحمن»

الفنانة صبا مبارك شاركت بفيلم «بنات عبدالرحمن» والذي حصد جائزة يوسف شريف رزق الله

الفنان أحمد مجدي - طالع تصريحاته على السجادة الحمراء

السيناريست والشاعر هيثم دبور برفقة زوجته الصحفية سارة سند

الفنان رشوان توفيق شارك في المهرجان لتقديم جائزة أفضل ممثل والتي كانت من نصيب محمد ممدوح

شاهد - احتفال الجمهور برشوان توفيق

محمد ممدوح وزوجته بعد تكريمه بجائزة أفضل ممثل

طالع تصريحات الفنان بعد تكريمه



الفنان محمد ممدوح - وجائزة أفضل ممثل

الفنان عبدالرحمن أبو زهرة - لاقى تحية كبيرة من جمهور المهرجان