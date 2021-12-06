أردوغان: يا سيد كمال لا يمكنك بعد الآن زيارة مؤسسة دون موعد مسبق !

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أجرى استعراضا أمام هيئة الإحصاء، معلقا على منع الأخير من دخولها.

وخلال حفل افتتاح جسر "زاروفا" وسد "شيرفان" وعدد من المشاريع في مدينة مرسين، قال رجب طيب أردوغان: "كيليتشدار أوغلو أجرى استعراضا أمام هيئة الإحصاء التركية..الإنسان يخجل ولا يقدم على زيارة مكان لم تتم دعوته له..يا سيد كمال..اعلم أنه لا يمكن زيارة مؤسسة حكومية بدون موعد مسبق بعد الآن، فلتتوقف عن مداهمة المؤسسات الحكومية وتهديد العاملين بها فلنتنافس على الساحة السياسية"، لافتا إلى أن "ما يدور داخل حزب كليجدار أوغلو هو شأن خاص لا يعنيه، غير أنه لن يسمح له بمهاجمة قيم الشعب والإضرار بمصالح البلاد".

وتابع أردوغان: "يمكنك التجول برفقة التنظيمات الإرهابية وزيارتهم بدون موعد مسبق، أما المؤسسات الحكومية فهي مؤسسات جادة ولا يمكنك زيارتها وقتما تشاء".

واختتم أردوغان زيارته بمنتدى "لقاءات المجتمع المدني" في سعرد، حيث شدد في كلمته خلال المنتدى على حماية الشباب التركي من التنظيمات الإرهابية والمخدرات.

وكان أوغلو قد كشف أنه منع يوم السبت الماضي، من الدخول إلى مبنى هيئة الإحصاء التركية، بعد زيارتها تزامنا مع إعلان بيانات معدل التضخم النقدي.