علقت اسكتلندا الدراسة في مدرسة "تيدهولم" الإبتدائية في بيزلي وأغلقت المدرسة لمدة 5 أيام، بعد رصد عدد من الإصابات بين الموظفين يعتقد أنهم كانوا على اتصال وثيق بأشخاص مصابين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

وقال المتحدث باسم مجلس محافظة رينفروشاير لصحيفة "ديلي ريكورد": سيتم إغلاق مدرسة تيدهولم الابتدائية مؤقتا، أبتداءا من الاثنين 6 ديسمبر لمدة 5 أيام".

وأوضح : " بسبب أكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا من المحتمل أن تكون إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون)، و نظرا لعدد الموظفين الذين طلب منهم عزل أنفسهم، فقد اتخذنا قرارا بإغلاق المدرسة والتحول إلى التعلم عن بعد اعتبارا من صباح يوم الاثنين".

وتابع: "اتخذنا القرار لأننا غير قادرين على الحفاظ على مستويات التوظيف المناسبة وليست مسألة تتعلق بالصحة العامة".

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رصد أول مرة في جنوب أفريقيا، كما صنفته "مثيرا للقلق".

وقالت المنظمة، إن هذا المتحور لديه عددًا كبيرًا من الطفرات "بعضها مقلق"، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

تم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابه به في بوتسوانا وبلجيكا وهونج كونج وإسرائيل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.