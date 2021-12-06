مجموعة تابعة لترامب تتلقى التزامًا بقيمة مليار دولار تمهيدًا لإنشاء منصة تواصل اجتماعي جديدة

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن مجموعة ترامب ميديا آند تكنولوجي التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تلقت التزامًا بقيمة مليار دولار من "مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسين".

وأوضحت المجموعة أنها بالتعاون مع شركة Digital World Acquisition Corp تلقت اتفاقيات اشتراك بمبلغ مليار دولار في رأس المال الملتزم به، وسيتم استلامها من مجموعة غير معروفة من المستثمرين بمجرد دمج TMTG وDigital World.

وفي أكتوبر، أعلن ترامب أنه سيُنشئ شبكة وسائط اجتماعية يطلق عليها اسم "Truth Social"، ومن المتوقع إطلاقها بالكامل في الربع الأول من عام 2022.

وتم الإعلان عن الشبكة كمنصة "تشجع الحوار العالمي المفتوح دون تمييز على أساس الأيديولوجية السياسية".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن طردت العديد من شركات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيس السابق من مواقعها في أعقاب أحداث الشغب في الكابيتول في 6 يناير، عندما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول وحاولوا منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات.