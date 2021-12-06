ذكر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" أن مبيعات الأسلحة لأكبر 9 شركات روسية في عام 2020 تراجعت مقارنة بالعام 2019، فيما ارتفعت مبيعات أكبر 100 شركة للأسلحة في العالم العام الماضي رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المعهد - في تقرير اليوم الاثنين، أوردته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية - أن حجم مبيعات الأسلحة لأكبر 9 شركات روسية تراجع في العام 2020 بنسبة 6.5% مقارنة بالعام 2019 من 28.2 مليار دولار إلى 26.4 مليار دولار.

وفي ما يتعلق بمبيعات الأسلحة في العالم ككل، أظهر التقرير أن أكبر 100 شركة للأسلحة ارتفعت مبيعاتها بنسبة 1.3% في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 إلى 531 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا الارتفاع حدث بالرغم من انكماش الاقتصاد العالمي بأكثر من 3%.. مضيفا أن 5 شركات أمريكية كبرى احتلت مجددا قائمة الترتيب العالمي في مبيعات السلاح العالمية.