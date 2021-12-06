صحة كفر الشيخ: مواليد المحافظة خلال أسبوع 1101 طفل

قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن المحافظة تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة.

وأكدت أن مديرية الشئون الصحية تتابع عن كثب تنفيذ حملة السمعيات للأطفال حديثي الولادة، والتي تهدف إلى توقيع الكشف الطبي المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأضافت أن عدد المواليد خلال الأسبوع الماضي بلغ 1101 طفل، وتم سحب عينة الغدة الدرقية لعدد 1192 طفلًا.

وأشارت إلى أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1155 طفلًا خلال الأسبوع الماضي، حيث تم إجراء المسح السمعي لـ 7 حالات، كما انخفض العدد إلى حالتين خلال المسح السمعي الثاني، حيث وصل إجمالي الحالات التي تم فحصها منذ بداية المبادرة إلى 142742 طفلًا.