تنفيذ دورية عسكرية روسية – تركية مشتركة في شمال شرق سوريا

قال الضابط الروسي أندريه تشيبيزوبوف، للصحفيين اليوم، إنه تم بنجاح تنفيذ عملية دورية عسكرية روسية – تركية مشتركة في منطقة مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا.

وذكر تشيبيزوبوف، الذي قاد الرتل الروسي في الدورية المشتركة، أن الدوريات المنتظمة في هذه المنطقة، بدأت لأول مرة في نوفمبر 2019، وحتى الآن سارت كل الأمور بشكل طبيعي.

وأضاف: "ننفذ هذه المهمة بنجاح، لأننا نقوم بتحضير دقيق مسبق لها. ويبدي سكان بعض المراكز السكنية الود الشديد عن تواجد العلم الروسي على أراضيهم".

وأشار تشيبيزوبوف، إلى أن القافلة الروسية ضمت مركبتين من طراز "تيغر"، وثالثة من طراز "تايفون" وكذلك عربة BTR-80. ومن الجانب التركي، شاركت في الدورية أربع عربات مصفحة من طراز Kirpi-2. ومن الجو رافقت القافلة، مروحيات روسية من طراز Ka-52 و Mi-8.