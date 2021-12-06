 الجمعة.. شركة مياه الأقصر تعلن قطع المياه عن الرزيقات والمحاميد 8 ساعات للصيانة - بوابة الشروق
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الجمعة.. شركة مياه الأقصر تعلن قطع المياه عن الرزيقات والمحاميد 8 ساعات للصيانة

قطع المياه- تعبيرية
قطع المياه- تعبيرية
محمد راشد
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 5:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 5:33 ص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن قطع المياه عن قريتي الرزيقات والمحاميد مركز أرمنت، وذلك يوم الجمعة المقبل 10 ديسمبر، بدءاً من الساعة 8 مساء لمدة 8 ساعات، وذلك لقيام الهيئة القومية لمياه الشرب بإنهاء أعمال ربط الخطوط وتحويل مسار خط مياه 400مم ضمن مشروع الصرف الصحي بقرية الديمقراط التابعة لذات المركز.

وأهاب محمد يحيى، رئيس مجلس إدارة الشركة، بجموع المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 - 0952282406 -0952284116 - 01147999752 في حالة الطوارئ.

 

 

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