محافظ كفر الشيخ يشيد بفريق مدرسة منية المرشد المشاركون ببرنامج العباقرة

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بفريق مدرسة منية المرشد الثانوية المشتركة لمشاركتهم للمرة الثالثة في برنامج العباقرة على قناة القاهرة والناس، متمنياً لهم الفوز والتحلي بروح الفريق، مؤكداً أن مثل هؤلاء الطلاب والطالبات يستحقون التقدير والتكريم، مشيراً إلى أن تعليم كفر الشيخ بطلابه وقياداته حريصون على الحصول على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في كافة المجالات والأنشطة.

وعلى جانب، آخر التقى محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعضاء الفريق، بحضور مدير إدارة المدرسة علاء الدين محمد درويش، ومشرف الفريق هشام سعد الدياسطي، مقدماً الدعم لهم وحثهم على التحلي بروح الفريق والتأكيد على التركيز والثبات الانفعالي، ووعدهم بتكريمهم الفريق إذا تم صعودهم إلى دور ال16.

يذكر أن فريق مدرسة منية المرشد الثانوية المشتركة شارك في البرنامج بالموسم التاسع والعاشر، وتمكن من الفوز في التصفيات ليكون ضمن 32 فريقا على مستوى الجمهورية، ليشارك في الموسم الحالي.

والطلاب المشاركون محمد عصام بركات، وأحمد شريف حسونة، وسيف الدين محمد غزي، ويوسف محمد أبو زلط، ومرام محمود أبو راجح، ونور محمد أبو رحمة، وفاء محمد نصير، وآية عبد القادر غازي.