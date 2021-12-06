 محامي سيف القذافي: موكلي سيتواصل مباشرة مع الشعب الليبي ولا تمثله أي قناة فضائية أو منصة إعلامية - بوابة الشروق
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محامي سيف القذافي: موكلي سيتواصل مباشرة مع الشعب الليبي ولا تمثله أي قناة فضائية أو منصة إعلامية

سيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي
رويترز
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 8:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 8:39 ص

أصدر خالد الزائدي محامي المرشح للرئاسة في ليبيا سيف الإسلام القذافي بيانا أعلن فيه عن جملة من الخطوات الهامة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الزائدي في البيان إن موكله سيف الإسلام القذافي استوفى كافة المصوغات القانونية اللازمة لقبول ملف ترشحه وإنهاء كافة مراحل الطعون الانتخابية التي انتهت بإلزام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإدراج اسمه ضمن القائمة النهائية للمترشحين لمنصب رئيس الدولة.

وأضاف: "لذلك فإننا نؤكد وننوه من اليوم فصاعدا على أن تواصل موكلي سوف يكون مباشرة مع الشعب الليبي أما عن طريق لقاءات مباشرة مع شخصيات ليبية أو خلال حديث مباشر للشعب الليبي".

ولفت محامي سيف الإسلام إلى بوجود عدة صفحات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي تدعي أنها تمثل موكله.

وأفاد بأن تلك الصفحات باتت تنشر تصريحات مفبركة وأخبارا زائفة تنسب لموكله.

وشدد في البيان على أن موكله لا تمثله أي قناة فضائية أو منصة إعلامية بغض النظر عن توجهها السياسي، وأن الممثل القانوني له هو المحامي خالد محمد الزائدي باعتباره محاميه الشخصي ومحامي الحملة الانتخابية.

 


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