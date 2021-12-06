أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة اشتراكات للقطاع العام والذي يمكن استخراجه من جميع مكاتب الاشتراكات المنتشرة بجميع المحطات المركزية على مستوى الجمهورية.

وذكرت الهيئة، أن الاشتراك يقتصر صرفه للعاملين بالحكومة والقطاع العام في حدود مسافة الاشتراك على خطوط الطوالي أو في حدود المنطقة أو المناطق بخطوط ومناطق الضواحي الواقع في دائرتها مقر العمل وسكن العامل.

وأوضحت أن خطوات استخراج الاشتراك كالتالي:

1- شراء استمارة طلب الحصول على الاشتراك نموذج (100نقل) من مكتب الاشتراكات وقيمتها 5 جنيهات.

2- استيفاء البيانات المطلوبة باستمارة الاشتراك واعتمادها بختم شعار الجمهورية من جهة العمل التابع لها طالب الاشتراك على أن تكون البيانات مطابقة مع البيانات الموجودة بالرقم القومي.

3- صورة الرقم القومي.

4- عدد ٢ صورة شخصية حديثة مختومة بخاتم شعار الجمهورية للجهة التابع لها على الظهر والأخرى جزء على الصورة والجزء الآخر على الاستمارة.

وفيما يلي أسعار اشتراكات القطاع العام حسب المسافة: