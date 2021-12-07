 جوتيرش يعين ستيفاني وليامز مستشارة خاصة بشأن ليبيا - بوابة الشروق
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جوتيرش يعين ستيفاني وليامز مستشارة خاصة بشأن ليبيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 11:29 م | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 11:29 م

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأثنين تعيين الأمريكية ستيفاني وليامز، مستشارة خاصة له بشأن ليبيا.

ووفقا لمكتب المتحدث الرسمي للأمين العام، ونقلا عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستقود وليامز جهود المساعي الحميدة والوساطة والتواصل مع الأطراف المعنية الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة - السياسية والأمنية والاقتصادية - ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

كانت وليامز قد شغلت منصب نائب رئيس بعثة الدعم، ثم رئيسة البعثة بالإنابة، ويسرت جهود وجلسات ملتقى الحوار السياسي التي أفضت لتوحيد المؤسسات التنفيذية في ليبيا، والتوجه نحو انتخابات برلمانية ورئاسية بدأ من نهاية العام الجاري.

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