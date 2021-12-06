الغربية تطلق سلسلة من الفعاليات في إطار حملة معاً ضد العنف

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن مبادرة "معاً ضد العنف"، والتي تم إطلاقها للعام الرابع تحت رعاية اللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية، تأتي تماشياً مع استراتيجية مصر 2030 لتمكين المرأة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، والتي تستهدف مناهضة أشكال العنف الأسري والمجتمعي كافة.

وأضاف أن الحملة تستمر لمدة 16 يومًا خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام، تتم خلالها العديد من الفعاليات التي تستهدف مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الغربية (بمشاركة وحدتي حماية الطفل وحقوق الإنسان) قد قامت بتنظيم الندوات بمشاركة مختصين في (القانون، علم الاجتماع، الأوقاف، الأزهر، الكنيسة، مديرية التربية والتعليم ومشروعك) وذلك بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة كجزء من فعاليات المحافظة لتفعيل مبادرة "معاً ضد العنف" لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأوضحت مديرة الوحدة أنه تم عقد ندوة بمقر قاعة الاجتماعات بمجلس مدينة كفر الزيات تضمنت الحديث عن نشر الوعي وأهمية دور المرأة في المجتمع وتكريم الإسلام والأديان السماوية لها، كما تم مناقشة طرق التربية النفسية والتعريف بأنواع العنف سواء (أسري، نفسي، اقتصادي، جسدي أو لفظي).

وفي ذات السياق قام ممثل "مشروعك" بالتعريف بالمشروعات الصغيرة التي يقدمها المشروع للمرأة وطرق الإقراض للتوسع في قوة العمل والإنتاج، حيث تم إقراض 375 إمرأة لإقامة مشروعات (صناعية، تجارية، زراعية وخدمية).

كما تم التعريف بطرق الإقراض من صندوق خدمات التنمية المحلية، حيث تم إقراض مبلغ 781000 جنيه عام 2021 لسيدات لإقامة مشروعات صغيرة مثل ( تربية ماعز وأغنام، بيع خضروات، بيع نباتات زينة)، وأيضاً تم إقراض 295000 جنيه للمرأة المعيلة لإقامة مشروعات صغيرة.

واستكمالاً لسلسلة الندوات ، تم عقد ندوة بقاعة الاجتماعات بمركز ومدينة زفتي تضمنت الحديث عن أنواع العنف وأثره على المرأة والأبناء وعما تواجهه المرأة من تحديات ومشاكل، حيث تعتبر قضية العنف ضد المرأة قضية معقدة ومتشابكة لا يكاد يخلو منها مجتمع من المجتمعات، كما تم الحديث عن مكانة المرأة في الإسلام ، وكذلك تمت الإشارة إلى القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق المرأة مثل قانون رقم 261 لسنة 2020 (قانون عقوبات التعنت في دفع النفقة للزوجة المطلقة)، وغيرها من المواد القانونية التي تكفل حقوق المرأة.

كما تحدث مسئول تكافؤ الفرص عن المرأة المعيلة وعن القرض الحسن الذي يتراوح من 7 إلى 15 ألف جنيه، موضحاً تفاصيل التقديم وأهمية تعريف الآخرين بهذا الموضوع، وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش مع الحضور والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات.

كما نفذت وحدة تكافؤ الفرص ندوة بديوان عام مركز ومدينة قطور تناولت التعريف بأشكال العنف وأسبابه، وحرمان المرأة من حقها في الميراث في كثير من المجتمعات كشكل من أشكال العنف الأسري ضد المرأة، وفي نهاية الندوة تم الرد على أسئلة الحضور من الجنسين والتي تمحورت حول أشكال العنف وأسبابه وأنواعه وكيفية مواجهته، ورأي الدين في العنف ضد المرأة والتشريعات التي تحفظ حقوق المرأة.