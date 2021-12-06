مدرب بيراميدز: تأهلنا لمجموعات الكونفدرالية جاء مستحقا

قال حمد إبراهيم المدرب العام بفريق بيراميدز، إن تأهل فريقه لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية كان مستحقًا، خاصة بعد المجهود الذي قدمه ذهابًا وإيابًا، رغم الفوز بهدفين دون رد في مجموع المباراتين.

وأضاف حمد إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية، أن فريقه أهدر الكثير من الفرص المحققة أمام فريق صعب بحجم مانياما، مشيرًا إلى أن مجهود اللاعبين يستحق الإشادة عليه.

وتابع مدرب بيراميدز «سنواجه منافسين أقوياء في الأدوار القادمة بداية من دور المجموعات، لكن مجهود اللاعبين والإدارة الفنية سيكون كبيرًا من أجل الاستمرار في المنافسة والتتويج باللقب، والفريق أهدر فوز كبير أمام مانياما اليوم، بسبب إنهاء الهجمة».