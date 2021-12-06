 مدرب بيراميدز: تأهلنا لمجموعات الكونفدرالية جاء مستحقا - بوابة الشروق
الإثنين 6 ديسمبر 2021 4:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟
النتـائـج تصويت

مدرب بيراميدز: تأهلنا لمجموعات الكونفدرالية جاء مستحقا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 4:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 4:48 ص

قال حمد إبراهيم المدرب العام بفريق بيراميدز، إن تأهل فريقه لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية كان مستحقًا، خاصة بعد المجهود الذي قدمه ذهابًا وإيابًا، رغم الفوز بهدفين دون رد في مجموع المباراتين.

وأضاف حمد إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية، أن فريقه أهدر الكثير من الفرص المحققة أمام فريق صعب بحجم مانياما، مشيرًا إلى أن مجهود اللاعبين يستحق الإشادة عليه.

وتابع مدرب بيراميدز «سنواجه منافسين أقوياء في الأدوار القادمة بداية من دور المجموعات، لكن مجهود اللاعبين والإدارة الفنية سيكون كبيرًا من أجل الاستمرار في المنافسة والتتويج باللقب، والفريق أهدر فوز كبير أمام مانياما اليوم، بسبب إنهاء الهجمة».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك