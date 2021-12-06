قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، اليوم الاثنين، إن حزمة جديدة من القيود ستفرض في بولندا هذا الأسبوع، على خلفية ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وقال موارفيكي، في مؤتمر صحفي: "غدا، أو بعد غد، سنقدم حزمة ثانية من القيود تتعلق باحتفالات عيد الميلاد"، مضيفا: "سنفرض هذه القيود كرد فعل على ظهور أوميكرون لأن الوضع لا يبدو جيدا".

وتابع رئيس الوزراء البولندي: "لدينا العديد من الوفيات بسبب وباء كرورونا"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأوضح موارفيكي: "سنعزز آلية التطعيم، ونجعلها إلزامية لبعض الوظائف"، متابعا: "نحن ندرس هذا الأمر وسنناقش بالتأكيد فرض قيودا أقوى في أماكن معينة للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم".

وتشمل القيود الوبائية الحالية في بولندا قيودا على عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول إلى الأماكن العامة، مثل المطاعم والحانات والمتاجر، وارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، والقيود المفروضة على السفر إلى سبع دول أفريقية، وهي استجابة تم تقديمها مؤخرا لظهور متحور "أوميكرون".

وأبلغت وزارة الصحة البولندية عن 13250 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، فضلا عن 25 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس. وحتى الآن، تم تطعيم 54٪ من البولنديين بشكل كامل.