بوقرة قبل مواجهة مصر: اللي فات مات

يرى مجيد بوقرة، المدير الفني لمنتخب الجزائر في بطولة كأس العرب، أن مواجهة مصر لن تعتمد على تاريخ مواجهات المنتخب والتأهل التاريخي على حساب الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم جنوب إفريقيا 2010.

ويستضيف ستاد الجنوب في قطر غدًا الثلاثاء، مباراة منتخب مصر أمام الجزائر، بالجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كأس العرب التي تقام في قطر من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر الجاري.

ويتساوى منتخبا مصر والجزائر فى بطولة كأس العرب، فى عدد النقاط ( 6 لكل منهما )، جمعاها من الفوز على منتخبى لبنان والسودان، كما يتساويان فى عدد الأهداف المحرزة وفارق الأهداف ( 6 أهداف نظيفة).

ورد بوقرة حسب ما نشرته صحيفة النهار الجزائرية اليوم الإثنين، على أحد الصحفيين، للتأهل التاريخي للجزائر عام 2009 لمونديال 2010 بعد الفوز على منتخب مصر في أم درمان بالسودان بنتيجة 1-0.

وإستحضر بوقرة، ما حدث بين الخضر والفراعنة، والتأهل الأسطوري لمونديال 2010 قائلا :" اللي فات مات".

وأضاف:" ما حدث أصبح من الماضي، متحمس لتقديم مباراة كرة قدم كبيرة".

وأتم:" نجحنا في أفضل الظروف بالتتويج في مصر بلقب أمم إفريقيا 2019".