بابا الفاتيكان: استقالة رئيس أساقفة باريس «غير عادلة»

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وصف بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم الإثنين استقالة رئيس أساقفة باريس ميشيل أوبيتيت بأنها "غير عادلة "، وذلك عقب تقارير تحدثت عن مزاعم بشأن وجود علاقة غرامية بينه وبين امرأة.

وقال بابا الفاتيكان أثناء رحلة عودته من اليونان إن رئيس أساقفة باريس لم يشعر بأنه مجبر على الاستقالة بسبب علاقته مع امرأة، ولكن اتخذ الخطوة خوفا من مسارعة عامة الناس إلى الحكم على طبيعة تلك العلاقة.

وقد قبل البابا فرنسيس طلب استقالة رئيس أساقفة باريس الأسبوع الماضي وذلك بعد ورود تقارير بشأن العلاقة الغرامية المزعومة.

وأضاف البابا فرنسيس أنه "حينما تكثر الأقاويل، فإنها قد تطال سمعة الشخص"، مشيرا إلى أنه لم يعد بإمكان أوبيتيت بعد البقاء في موقع المسؤولية.

وأفادت صحيفة فرنسية محلية بأن رئيس أساقفة باريس كان يقيم علاقة غرامية مع امرأة في عام 2012. وقد أكد أوبيتيت ارتباطه بعلاقة مع امرأة حينما كان يشغل منصب نائب الأسقف العام، موضحا أنها لم تكن علاقة رومانسية أو جنسية.

ويمثل إقامة علامة غرامية في عقيدة الكنسية الكاثوليكية انتهاكا لتعهد العزوبية من قبل رجال الدين الكاثوليكي.

وتساءل البابا فرنسيس موجها حديثه للصحفيين على متن الطائرة قائلا: "ما فعله أوبيتيت بتقديم استقالته هو أمر سيئ للغاية".

وأوضح بابا الفاتيكان قائلا إن أوبيتيت خالف الوصية السادسة التي تنص على "عدم ارتكاب الزنا"، ولكنه لم يخالفها كليا.

ومضى البابا فرنسيس قائلا إن رئيس أساقفة باريس داعب بلطف سكرتيرته وتبادل معها الرسائل، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل خطيئة ولكن ليست كخطايا الجسد.