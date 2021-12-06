ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يبدأ فعاليات «الدورة 14»

بدأت فعاليات الدورة الرابعة عشرة من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، صباح اليوم، ويستمر حتى الأحد 19 ديسمبر.

وقال الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع الصندوق، إن هذه الدورة يشارك فيها ٧ فنانين من خارج مصر هم: مـارات بيكييــــف "كازاخستان"، ميلكــا فويوفيتش "صربيا" فاسيليـس جالانيــس" اليونان، الحبيب بيدة "تونس"، د.صبيح كلش "العراق"، عوض أبو صلاح "السودان"، كمال أبو حلاوة "الأردن"، تسعة فنانين مصريين هم: أحمد سنبل، حسام صقر، دعاء حاتم، رانيا فؤاد، فارس أحمد، كريم حلمي، ماهر جرجس، محمد بنوي، محمد عرابي.

كما يشارك من شباب الورشة: أحمد يحيي البدوي، أية عبد المنعم، بلال قاسم، خالد العجيزي، ريهام قاسم، سلمي العشري، محمود عاشور، هدير زردق.

وأضاف عبد الوهاب أنه تم اختيار الفنانين المشاركين من خلال اللجنة العليا للملتقي والتي تضم مجموعة من الفنانين الكبار وهم: دعماد أبو زيد- الأستاذ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان ـ قوميسيراً عاماً، د.صفية القباني -نقيب الفنانين التشكيليين، دخالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، د. عادل ثروت - الأستاذ بكلية التربية الفنية - جامعة حلوان، د. جيهان فايز ـ الأستاذ بكلية الفنون الجميلة - جامعة المنيا، د. أمل نصر- الأستاذ بكلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية، د. صالح عبد المعطى - الأستاذ بكلية الفنون الجميلة - جامعة الأقصر ود.أحمد هنو - عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة، المستشار أحمد حسين بركات.