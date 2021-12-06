سفير كوريا الجنوبية لدي مصر: 2021 كان عاما ناجحا بكل المقاييس للعلاقات بين البلدين

أكد سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، هونج جين ووك، أن عام 2021 كان عاما ناجحا بكل المقاييس للعلاقات بين البلدين على المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية.

وقال سفير كوريا الجنوبية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، لعرض نتائج استطلاع أجرته السفارة لقياس مدى معرفة الشعب المصري بكوريا الجنوبية، وذلك بمشاركة 3357 مصريا: "يمكن البناء على قوة العلاقات الثنائية لتوسيع نطاق التعاون في كافة المجالات".

وكشفت نتائج الاستطلاع أن 43% من المشاركين (55% ذكور، و45% إناث) لديهم معرفة عن كوريا الجنوبية، وأن 62% من المشاركين لديهم خلفية عن الثقافة الكورية، و61% عن الاقتصاد الكوري، و92% لديهم تصور إيجابي عن كوريا الجنوبية.

وأظهرت النتائج أن 4.3% ممن شملهم الاستطلاع زاروا كوريا الجنوبية، في حين يتطلع 65% لزيارتها، ويرى 69% منهم أنه على الكوريتين تحسين العلاقات الثنائية، بينما أعرب 99% من المشاركين عن رأيهم بأن المنتجات الكورية عالية الجودة.

وأوضح 69% منهم أنهم يمتلكون منتجات كورية الصنع، أغلبها سيارات وهواتف محمولة ومستحضرات تجميل.