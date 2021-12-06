 محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطريق التبادلي في أكتوبر والمنصورية - بوابة الشروق
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محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطريق التبادلي في أكتوبر والمنصورية

محمد عبد الناصر
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 6:23 م | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 6:23 م

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير الطريق التبادلي الواقع بجوار القرية الذكية والجاري توسعة الحارات المرورية به بطول ٣.٥ كم، بالإضافة إلى رفع كفاءته وتجميله وإجراء تنسيق عام له.

ووجه في بيان، اليوم الاثنين، مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من الأعمال بالتنسيق مع الشركة المنفذة مع المتابعة الدورية وتنفيذها على أكمل وجه لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة، مشددا على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للأعمال مع تكثيف ورديات العمل بما يضمن تحقيق معدلات إنجاز أعلى خلال مراحل العمل.

وشدد على ضرورة مراجعة أعمدة وكشافات الإنارة ورفع كفاءتها لتتكامل أعمال التطوير بالطريق.

كما وجه المحافظ، بوضع تصور لإقامة ساحة انتظار الاتوبيسات الخاصة بالقرية الذكية لضمان عدم إحداث اي إعاقات مرورية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، متابعا أن المرحلة الأولى من أعمال تطوير محور المنصورية والتي تشمل توسعة ورصف المنطقة بدءًا من كفر غطاطي باتجاه أبو رواش نطاق مركز كرداسة بطول ٤ كم ومتوسط عرض ٢٥ مترا.

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