آية شلتوت: فرحت بلقاء الرئيس السيسي وأتمنى أن أكون مرشدة سياحية

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قالت آية شلتوت بطلة مصر فى ألعاب القوى لذوى الهمم، إن أمل مبدى، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية هى التي رشحتها للاشتراك في فعاليات «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة في نسختها الثالثة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت شلتوت، في اتصال هاتفي لـ"الشروق"، أنها سعدت جدا لأنها استطاعت توجيه أسئلة للرئيس في فقرة "اسال الرئيس" باحتفالية "قادرون باختلاف".

وقال شلتوت، وهى طالبة بالصف الثالث الثانوي بالقسم الأدبي، إنها سألت الرئيس عن الشخصية التاريخية بيحبها وأجابها بأنه يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضحت شلتوت، الحاصلة على 50 ميدالية ما بين ذهب وفضة وبرنز: "نظموا لنا طيارة وركبناها من مطار ألماظه أمس الاثنين، وزورنا جميع معالم مصر من فوق وشوفنا القاهرة من فوق".

وتمنت شلتوت أن تصبح مرشدة سياحية عندما تكبر حتى تظهر معالم مصر السياحية الجميلة.

وقالت والدة شلتوت إن لقاءهم بالرئيس السيسي كان تتويجا لتعب استمر أكثر من 19 عاما.