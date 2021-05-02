واشنطن: روسيا ستدفع «ثمنا باهظا للغاية» في حال التصعيد العسكري في أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الإثنين إن الرئيس جو بايدن سيوضح لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة التي ستعقد افتراضيا غدا الثلاثاء بأن موسكو ستدفع "ثمنا باهظا للغاية" في حال أقدمت على التصعيد العسكري مع أوكرانيا.

وأضاف سوليفان أن بوتين يتوقع اتخاذ الأوروبيين والولايات المتحدة تدابير مضادة واسعة ستلحق ضررا كبيرا وخطيرا بالاقتصاد الروسي، في حال واصلت موسكو المضي قدما في شن هجوم عسكري على أوكرانيا.

ومع ذلك، أشار سوليفان إلى أن الرئيس بايدن سيؤكد خلال محادثاته مع بوتين على أن هناك مخرجا دبلوماسيا للأزمة.

وتابع مستشار الأمن القومي قائلا: "نود أن نوضح بأننا لا نعلم ما إذا كان الرئيس بوتين قد اتخذ قرارا بشأن مزيد من التصعيد العسكري في أوكرانيا ، لكننا نعلم أنه يعد العدة للانخراط في مثل هذا التصعيد إذا قرر القيام بذلك".

ومن المقرر أن يجري بايدن اليوم الإثنين محادثات مع حلفاء أوروبيين رئيسيين لتنسيق الرسالة التي سيوصلها إلى الرئيس الروسي، في حين سيجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثة مسبقة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومن المقرر أن يتحدث بايدن مع زيلينسكي في غضون الأيام المقبلة.

وأوضح سوليفان قائلا إنه في حال قيام روسيا بغزو أوكرانيا، فإنه سيكون هناك طلب متزايد من حلفاء الجناح الشرقي لإظهار رد إيجابي من الولايات المتحدة بإرسال قوات إضافية وتعزيز القدرات العسكرية.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش الزعيمان خلال الاتصال عبر الفيديو غدا الثلاثاء قضايا أخرى تتعلق بالأمن السيبراني وبرنامج إيران النووي وصراعات دولية أخرى.





